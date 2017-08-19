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СНГ 19.08.2017 14:19

Узбекский паломник взял собой в хадж в Мекку партию опия

Сотрудники таможенной службы аэропорта Самарканда при досмотре гражданина, отправлявшегося на паломничество в Мекку, обнаружили при нем 72 грамма опия, сообщает в субботу пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Кроме того паломник пытался вывезти незадекларированные $6 тыс.

Как отметили в ГТК, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

В текущем году квота на хадж для Узбекистана была увеличена до 7346 человек, ранее такая возможность предоставлялась только 5200 жителям республики.

Первые группы паломников из Узбекистана 7 августа утром вылетели в Медину. Чартерные рейсы будут осуществляться узбекской авиакомпанией в Саудовскую Аравию до 23 августа.

Все паломники прошли медицинский осмотр, им сделана необходимая вакцинация. Каждому выезжающему вручены одежда и сумки с символикой Узбекистана, даны инструкции по правилам совершения хаджа.

Обратно узбекских паломников доставят на родину в период с 8 по 24 сентября.

По данным комитета по делам религий, 94% 32-миллионного населения Узбекистана исповедует ислам. 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПАЛОМНИК, НАРКОТИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]