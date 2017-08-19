Узбекский паломник взял собой в хадж в Мекку партию опия

Сотрудники таможенной службы аэропорта Самарканда при досмотре гражданина, отправлявшегося на паломничество в Мекку, обнаружили при нем 72 грамма опия, сообщает в субботу пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
Кроме того паломник пытался вывезти незадекларированные $6 тыс.
Как отметили в ГТК, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
В текущем году квота на хадж для Узбекистана была увеличена до 7346 человек, ранее такая возможность предоставлялась только 5200 жителям республики.
Первые группы паломников из Узбекистана 7 августа утром вылетели в Медину. Чартерные рейсы будут осуществляться узбекской авиакомпанией в Саудовскую Аравию до 23 августа.
Все паломники прошли медицинский осмотр, им сделана необходимая вакцинация. Каждому выезжающему вручены одежда и сумки с символикой Узбекистана, даны инструкции по правилам совершения хаджа.
Обратно узбекских паломников доставят на родину в период с 8 по 24 сентября.
По данным комитета по делам религий, 94% 32-миллионного населения Узбекистана исповедует ислам. 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.
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