Кабинет министров Украины временно увеличил численность сотрудников 10 министерств (на 748 человек) и секретариата правительства (на 180 человек) для набора специалистов по вопросам реформ.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 августа.
Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", штатная численность ряда министерств, ведомств и аппарата правительства до 1 мая 2018 года в сумме увеличена на 959 человек.
Данным ведомствам поручено прекратить заполнение вакантных должностей до создания в их структуре директоратов, а также обеспечить в 2018 году сокращение предельной численности сотрудников на 5%, по сравнению с 1 января 2017 года.
Как сообщалось, правительство установило должностной оклад руководителям директоратов министерств, которые планируется создать в рамках реформы государственного управления, в сумме 9,57 тыс. грн и надбавку за выполнение особенно важной работы в сумме 53 тыс. грн, специалистам по реформам - 6 тыс. грн и 35 тыс. грн соответственно.
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