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СНГ 19.08.2017 20:20

В министерства и правительство Украины дополнительно возьмут почти 1 тыс. "специалистов по реформам"

Кабинет министров Украины временно увеличил численность сотрудников 10 министерств (на 748 человек) и секретариата правительства (на 180 человек) для набора специалистов по вопросам реформ.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 августа.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", штатная численность ряда министерств, ведомств и аппарата правительства до 1 мая 2018 года в сумме увеличена на 959 человек.

Данным ведомствам поручено прекратить заполнение вакантных должностей до создания в их структуре директоратов, а также обеспечить в 2018 году сокращение предельной численности сотрудников на 5%, по сравнению с 1 января 2017 года.

Как сообщалось, правительство установило должностной оклад руководителям директоратов министерств, которые планируется создать в рамках реформы государственного управления, в сумме 9,57 тыс. грн и надбавку за выполнение особенно важной работы в сумме 53 тыс. грн, специалистам по реформам - 6 тыс. грн и 35 тыс. грн соответственно.

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Тэги: УКРАИНА, МИНИСТЕРСТВА, ШТАТ, ЧИСЛЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]