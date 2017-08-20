Иракские войска приступили к освобождению города Талль-Афар от террористов ИГ

Армия Ирака начала наступательную операцию на позиции группировки "Исламское государство" в Талль-Афаре - последнем крупном иракском городе, занятом террористами ИГ, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

О начале наступления объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. При этом он заявил, что боевики ИГ должны "сдаться или умереть".

По информации иракских военных, в Талль-Афаре остались от полутора до двух тысяч боевиков.

Ранее на этой неделе ВВС Ирака приступили к ударам по позициям ИГ в районе Талль-Афара.

Власти Ирака заявляли, что после Мосула Талль-Афар станет следующей основной целью кампании против ИГ в Ираке.

Западные СМИ напоминают, что Талль-Афар, в котором до захвата боевиками проживали примерно 200 тыс. человек, неоднократно становился полем столкновений между суннитами и шиитами в период после вторжения США в 2003 году.