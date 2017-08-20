Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 24° 34° 22 Авг 23° 34° 23 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 20.08.2017 14:35

Израильский премьер 23 августа планирует встретиться с Путиным в Сочи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 23 августа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи для обсуждения развития событий в ближневосточном регионе.

"Да, я подтверждаю. Премьер-министр приедет в Сочи", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" сотрудник посольства Израиля в Москве.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, поступившем в "Интерфакс".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Путин на встрече с Нетаньяху отметил доверительный характер контактов с израильским руководством Израильский премьер Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию для обсуждения Сирии - СМИ В Израиле надеются на сотрудничество с РФ в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Лапшина, имеющего двойное гражданство Путин соболезнует руководству и народу Израиля в связи с кончиной Переса Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ и Израилем – азербайджанский политолог Путин обсудит в Москве с израильским премьером двустороннее сотрудничество и Сирию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]