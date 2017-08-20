Израильский премьер 23 августа планирует встретиться с Путиным в Сочи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 23 августа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи для обсуждения развития событий в ближневосточном регионе.

"Да, я подтверждаю. Премьер-министр приедет в Сочи", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" сотрудник посольства Израиля в Москве.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, поступившем в "Интерфакс".