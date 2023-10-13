Наземная операция Израиля в Газе будет чревата тяжелыми последствиями - Путин

Президент РФ Владимир Путин предупредил о тяжелых последствиях в случае начала Израилем наземной операции в Секторе Газа и о том, что потери среди гражданских лиц будут неприемлемыми.

"Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем... использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое проходит в Бишкеке.

Без техники, продолжил президент РФ, в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. "И самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми. Там же почти два миллиона человек живет", - сказал Путин.