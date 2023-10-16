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Дальнее зарубежье 16.10.2023 21:36

Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа". "В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", - говорится в сообщении.

"Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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