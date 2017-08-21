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Дальнее зарубежье 21.08.2017 15:42

Верховный суд Таиланда вынесет приговор в отношении экс-премьера страны Йинглак Чинават

Около 4 тыс. сотрудников полиции будут охранять здание Верховного суда Таиланда, где 21 августа, как ожидается, будет вынесен вердикт экс-премьеру страны Йинглак Чинават, которую обвиняют в преступной халатности при реализации программы по закупкам риса у сельхозпроизводителей, передают в понедельник западные СМИ.

"Полиция задействует силы, направленные на предотвращение демонстраций, чтобы обеспечить безопасность. Общее число стражей порядка достигнет 4 тыс.", - приводят издания слова заместителя главы полиции, генерала Панурата Лакбуна.

Сторона обвинения настаивает, что политика Й.Чинават по субсидированию закупок риса у производителей, когда правительство платило фермерам по цене вдвое выше рыночной, стала "питательной средой для коррупции".

В случае признания судом вины Й.Чиннават ей грозит до 10 лет лишения свободы, а также пожизненный запрет на участие в политической жизни страны.

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Тэги: ТАИЛАНД, ЭКС/ПРЕМЬЕР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]