Атамбаев счел прошение премьера Киргизии об отставке подтверждением его порядочности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял прошение об отставке премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который в понедельник был зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.
Как сообщили в пресс-службе президента, на встрече с премьер-министром А.Атамбаев заявил, что считает поданное премьер-министром прошение об отставке "новым подтверждением его порядочности и честности".
"Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул А.Атамбаев.
С.Жээнбеков в понедельник был зарегистрирован ЦИК третьим кандидатом в президенты Киргизии. На заседании правительства он заявил, что уходит в отставку для участия в президентских выборах и намерен подать главе государства соответствующее прошение.
До него статус кандидата получили два его предшественника на посту премьер-министра - Темир Сариев и Омурбек Бабанов.
С.Жээнбеков был выдвинут кандидатом на пост главы государства пропрезидентской Социал-демократической партией Киргизии (СДПК). Премьер-министр является членом партии с середины 1990-х годов, входит в близкое окружение А.Атамбаева, который возглавлял СДПК до вступления в должность главы государства в декабре 2011 года.
С.Жээнбеков был утвержден премьер-министром Киргизии в апреле 2016 года.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Изначально в ЦИК поступило 59 заявлений от желающих бороться за пост президента. На данный момент число претендентов сократилось до 51. Регистрация кандидатов в президенты завершится 10 сентября.
Шестилетний президентский срок действующего главы государства А.Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на должность президента.
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