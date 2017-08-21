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СНГ 21.08.2017 16:03

Атамбаев счел прошение премьера Киргизии об отставке подтверждением его порядочности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял прошение об отставке премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который в понедельник был зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.

Как сообщили в пресс-службе президента, на встрече с премьер-министром А.Атамбаев заявил, что считает поданное премьер-министром прошение об отставке "новым подтверждением его порядочности и честности".

"Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул А.Атамбаев.

С.Жээнбеков в понедельник был зарегистрирован ЦИК третьим кандидатом в президенты Киргизии. На заседании правительства он заявил, что уходит в отставку для участия в президентских выборах и намерен подать главе государства соответствующее прошение.

До него статус кандидата получили два его предшественника на посту премьер-министра - Темир Сариев и Омурбек Бабанов.

С.Жээнбеков был выдвинут кандидатом на пост главы государства пропрезидентской Социал-демократической партией Киргизии (СДПК). Премьер-министр является членом партии с середины 1990-х годов, входит в близкое окружение А.Атамбаева, который возглавлял СДПК до вступления в должность главы государства в декабре 2011 года.

С.Жээнбеков был утвержден премьер-министром Киргизии в апреле 2016 года.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Изначально в ЦИК поступило 59 заявлений от желающих бороться за пост президента. На данный момент число претендентов сократилось до 51. Регистрация кандидатов в президенты завершится 10 сентября.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства А.Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на должность президента.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР, ПРОШЕНИЕ


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