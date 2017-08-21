Французские следователи не считают терактом инцидент со сбитыми на остановке в Марселе людьми

Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на органы прокуратуры.
При этом, согласно сообщениям, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости, но не по делам , связанным с терроризмом.
Кроме того, по информации сайта газеты "Прованс", поступило подтверждение, что у задержанного по подозрению в совершении наезда на пешеходов есть проблемы с психикой.
Ранее сообщалось, что мужчина, передвигавшийся на белом автофургоне "Рено" протаранил две автобусные остановки. Следователи исходят из того, что это - преднамеренные действия.
В результате одна женщина погибла, а еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали подозреваемого в районе Старого порта Марселя.
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