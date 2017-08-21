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Дальнее зарубежье 21.08.2017 16:48

Французские следователи не считают терактом инцидент со сбитыми на остановке в Марселе людьми

Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на органы прокуратуры.

При этом, согласно сообщениям, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости, но не по делам , связанным с терроризмом.

Кроме того, по информации сайта газеты "Прованс", поступило подтверждение, что у задержанного по подозрению в совершении наезда на пешеходов есть проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что мужчина, передвигавшийся на белом автофургоне "Рено" протаранил две автобусные остановки. Следователи исходят из того, что это - преднамеренные действия.

В результате одна женщина погибла, а еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали подозреваемого в районе Старого порта Марселя.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАРСЕЛЬ, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]