Французские следователи не считают терактом инцидент со сбитыми на остановке в Марселе людьми

Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на органы прокуратуры.

При этом, согласно сообщениям, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости, но не по делам , связанным с терроризмом.

Кроме того, по информации сайта газеты "Прованс", поступило подтверждение, что у задержанного по подозрению в совершении наезда на пешеходов есть проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что мужчина, передвигавшийся на белом автофургоне "Рено" протаранил две автобусные остановки. Следователи исходят из того, что это - преднамеренные действия.

В результате одна женщина погибла, а еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали подозреваемого в районе Старого порта Марселя.