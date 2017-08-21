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Дальнее зарубежье 21.08.2017 16:15

Папа римский призвал к выдаче временных виз иммигрантам

Папа римский Франциск призвал выдавать нелегальным иммигрантам и беженцам, прибывающим из стран с военными конфликтами, временные визы, говорится в послании понтифика, опубликованном на сайте Ватикана.

"Людям, бегущим от конфликтов в соседние государства, должны быть предоставлены специальные временные визы", - отмечается в послании папы римского Франциска.

Вместе с тем, он раскритиковал ситуации, когда власти стран выдворяют иммигрантов, пытавшихся запросить убежище.

"Коллективное и произвольное выдворение иммигрантов и беженцев является неподходящим решением, в особенности, когда люди возвращаются в страны, которые не гарантирует уважение человеческого достоинства и фундаментальных прав человека", - подчеркивает понтифик.

Послание папы римского было подготовлено ко Всемирному дню беженца и мигранта.

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Тэги: ВАТИКАН, ИММИГРАНТЫ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]