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Внутренняя политика 21.08.2017 18:06

Президент Алиев назначил Аскера Алекперова председателем правления «Ичеришехер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник назначил Аскера Алекперова председателем правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Алиев указом от 8 августа 2017 года на базе Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров создал юридическое лицо публичного права «Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЧЕРИШЕХЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]