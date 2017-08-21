Президент Алиев назначил Аскера Алекперова председателем правления «Ичеришехер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник назначил Аскера Алекперова председателем правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Алиев указом от 8 августа 2017 года на базе Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров создал юридическое лицо публичного права «Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

А.Ахундов