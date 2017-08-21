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Дальнее зарубежье 21.08.2017 19:33

Подозреваемый в осуществлении теракта в Барселоне убит - полиция

Автономная полиция Каталонии подтвердила в понедельник, что подозреваемый в осуществлении теракта в Барселоне убит в ходе спецоперации в каталонском населенном пункте Субиратс, сообщает интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".

В полиции также сообщили, что на теле убитого обнаружен предмет, похожий на пояс смертника. Этот предмет сейчас изучают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Субиратсе был замечен человек, похожий на Юнеса Абуякуба, который считается исполнителем теракта в Барселоне. После этого автономная полиция Каталонии начала там спецоперацию.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ТЕРАКТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]