Подозреваемый в осуществлении теракта в Барселоне убит - полиция

Автономная полиция Каталонии подтвердила в понедельник, что подозреваемый в осуществлении теракта в Барселоне убит в ходе спецоперации в каталонском населенном пункте Субиратс, сообщает интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".

В полиции также сообщили, что на теле убитого обнаружен предмет, похожий на пояс смертника. Этот предмет сейчас изучают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Субиратсе был замечен человек, похожий на Юнеса Абуякуба, который считается исполнителем теракта в Барселоне. После этого автономная полиция Каталонии начала там спецоперацию.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.