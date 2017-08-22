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Дальнее зарубежье 22.08.2017 15:18

Скончался экс-премьер Косово Байрам Реджепи

Бывший премьер-министр Косово Байрам Реджепи ушел из жизни в возрасте 63 лет, пишет во вторник газета "Коха диторе".

Б.Реджепи скончался накануне в одной из больниц Стамбула. Отмечается, что его состояние на протяжении последних месяцев оценивалось врачами, как тяжелое.

Ранее Б.Реджепи перенес инфаркт головного мозга, он был прооперирован в одной из больниц Косово.

Останки экс-премьера Косово во вторник будут доставлены в город Косовска-Митровица, где он родился.

Президент Косово Хашим Тачи объявил вторник днем траура.

Б.Реджепи занимал пост премьер-министра Косово с 2002 по 2004 годы. С 2010 по 2014 годы он также занимал пост министра внутренних дел.

Край Косово объявил о независимости от Сербии в 2008 году. Республика Косово признается США и большинством европейских стран. Россия, как и Сербия, не признает Республику Косово.

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Тэги: КОСОВО, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]