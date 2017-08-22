Скончался экс-премьер Косово Байрам Реджепи

Бывший премьер-министр Косово Байрам Реджепи ушел из жизни в возрасте 63 лет, пишет во вторник газета "Коха диторе".

Б.Реджепи скончался накануне в одной из больниц Стамбула. Отмечается, что его состояние на протяжении последних месяцев оценивалось врачами, как тяжелое.

Ранее Б.Реджепи перенес инфаркт головного мозга, он был прооперирован в одной из больниц Косово.

Останки экс-премьера Косово во вторник будут доставлены в город Косовска-Митровица, где он родился.

Президент Косово Хашим Тачи объявил вторник днем траура.

Б.Реджепи занимал пост премьер-министра Косово с 2002 по 2004 годы. С 2010 по 2014 годы он также занимал пост министра внутренних дел.

Край Косово объявил о независимости от Сербии в 2008 году. Республика Косово признается США и большинством европейских стран. Россия, как и Сербия, не признает Республику Косово.