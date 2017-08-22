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Дальнее зарубежье 22.08.2017 17:49

Родившегося в семье сирийских беженцев в ФРГ ребенка назвали в честь Меркель

Сирийская семья, получившая убежище в Германии, назвала свою новорожденную дочь Ангелой Меркель в знак благодарности канцлеру ФРГ, сообщает во вторник британское издание "Индепендент".

Ангела Меркель - полное имя девочки, а фамилия - Мухаммед.

Азия Фаре и Халед Мухаммед прибыли в Германию вместе со своими другими четырьмя детьми в 2015 году благодаря политике А.Меркель по оказанию помощи покинувшим охваченную войной родину сирийцам.

Это не первый случай, когда ребенок беженцев получает имя в честь А.Меркель. Так, в феврале 2015 года пара из Ганы также назвала своего ребенка в честь канцлера - Ангела Меркель Адэ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ИМЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]