Родившегося в семье сирийских беженцев в ФРГ ребенка назвали в честь Меркель

Сирийская семья, получившая убежище в Германии, назвала свою новорожденную дочь Ангелой Меркель в знак благодарности канцлеру ФРГ, сообщает во вторник британское издание "Индепендент".

Ангела Меркель - полное имя девочки, а фамилия - Мухаммед.

Азия Фаре и Халед Мухаммед прибыли в Германию вместе со своими другими четырьмя детьми в 2015 году благодаря политике А.Меркель по оказанию помощи покинувшим охваченную войной родину сирийцам.

Это не первый случай, когда ребенок беженцев получает имя в честь А.Меркель. Так, в феврале 2015 года пара из Ганы также назвала своего ребенка в честь канцлера - Ангела Меркель Адэ.