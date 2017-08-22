Импорт автобусов в Азербайджан в I полугодии увеличился на 23%

Автобусы на общую сумму $4 млн 181,7 тыс. импортированы в I-ом полугодии 2017 года в Азербайджан, что на 40,8% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 48 автобусов (рост на 23,1%).

Кроме того, в январе-июне 2017 года в Азербайджан ввезено 416 грузовых автомобиля (рост на 65,1%) на общую сумму $6 млн 814,8 тыс. (рост на 37,4%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 2,971 тыс. единиц, что на 33,7% больше чем в I-ом полугодии 2016 года.

Н.Аббасова