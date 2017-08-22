Патриарх Кирилл считает объединяющим фактором совместное оказание помощи странам Ближнего Востока православной и католической церковью

Католической и православной церквям нужно вместе оказывать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока , считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Наша церковь принимает активное участие в гуманитарной помощи страдающим от конфликта в Сирии и других странах Ближнего Востока. В этой работе очень важно опираться на более широкую поддержку всего христианского сообщества", - сказал патриарх на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
"Я полагаю, что взаимоотношения православной церкви и католической церкви в плане осуществления помощи страдающим в конфликте на Ближнем Востоке было бы очень важным объединяющим фактором", - отметил он.
Патриарх Кирилл сказал, что развивая сотрудничество в гуманитарной сфере, можно создать основу для совместных проектов, связанных с поддержкой тех, кто вовлечен в военные конфликты на Ближнем Востоке.
Баку и Рим имеют все возможности для сотрудничества в сферах туризма, транспорта, АПК, здравоохранения - МИД
В Роттердаме установят памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ может собраться 22 сентября в Вене
Нефть дорожает на сообщениях из Ливии и ожиданиях данных о запасах в США, Brent поднялась до $52,15
В Великобритании хотят поощрять ЗОЖ скидками и другими мерами
Полиция Баку задержала мужчину, подозреваемого в краже у своего родственника золотых изделий на 31 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»