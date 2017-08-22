Патриарх Кирилл считает объединяющим фактором совместное оказание помощи странам Ближнего Востока православной и католической церковью

Католической и православной церквям нужно вместе оказывать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока , считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Наша церковь принимает активное участие в гуманитарной помощи страдающим от конфликта в Сирии и других странах Ближнего Востока. В этой работе очень важно опираться на более широкую поддержку всего христианского сообщества", - сказал патриарх на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

"Я полагаю, что взаимоотношения православной церкви и католической церкви в плане осуществления помощи страдающим в конфликте на Ближнем Востоке было бы очень важным объединяющим фактором", - отметил он.

Патриарх Кирилл сказал, что развивая сотрудничество в гуманитарной сфере, можно создать основу для совместных проектов, связанных с поддержкой тех, кто вовлечен в военные конфликты на Ближнем Востоке.