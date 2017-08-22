Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 32° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 23° 32°

СНГ 22.08.2017 19:04

Патриарх Кирилл считает объединяющим фактором совместное оказание помощи странам Ближнего Востока православной и католической церковью

Католической и православной церквям нужно вместе оказывать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока , считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Наша церковь принимает активное участие в гуманитарной помощи страдающим от конфликта в Сирии и других странах Ближнего Востока. В этой работе очень важно опираться на более широкую поддержку всего христианского сообщества", - сказал патриарх на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

"Я полагаю, что взаимоотношения православной церкви и католической церкви в плане осуществления помощи страдающим в конфликте на Ближнем Востоке было бы очень важным объединяющим фактором", - отметил он.

Патриарх Кирилл сказал, что развивая сотрудничество в гуманитарной сфере, можно создать основу для совместных проектов, связанных с поддержкой тех, кто вовлечен в военные конфликты на Ближнем Востоке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РПЦ, ВАТИКАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Глава Бакинско-Азербайджанской Епархии совершил визит в Ставропольскую митрополию Православных и мусульман в РФ стало больше; на третьем месте те, кто ни во что не верит - опрос Защита Pussy Riot: если под покаянием подразумевать признание вины, то это вряд ли произойдет В России только три реальных "партии" - православных, мусульман и неверующих, считает протоиерей Чаплин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]