Трое детей извлечены живыми из-под завалов после землетрясения в Италии

Спасательные службы Италии нашли 11-летнего мальчика, который находился в обрушившемся из-за происшедшего на итальянском острове Искья землетрясения доме, передают во вторник местные СМИ.
Как отмечают издания, ребенок находился под завалами на протяжении 13 часов после землетрясения.
Ранее также были спасены два его брата - одному из них семь месяцев, второму - восемь лет.
Как сообщалось, на острове, расположенном в Неаполитанском заливе, произошло землетрясение магнитудой 4 на глубине в примерно 5 км.
Власти эвакуировали один отель и часть здания местной больницы. Десятки домов разрушены, многие жители острова провели ночь на улице.
По последним данным, два человека погибли, порядка 40 ранены. Около 2,6 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Баку и Рим имеют все возможности для сотрудничества в сферах туризма, транспорта, АПК, здравоохранения - МИД
В Роттердаме установят памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Курс манат/доллар на 23 августа - 1,7009 AZN/$1
Импорт автобусов в Азербайджан в I полугодии увеличился на 23%
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $51,67 за баррель
В Великобритании хотят поощрять ЗОЖ скидками и другими мерами
Полиция Баку задержала мужчину, подозреваемого в краже у своего родственника золотых изделий на 31 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»