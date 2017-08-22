Трое детей извлечены живыми из-под завалов после землетрясения в Италии

Спасательные службы Италии нашли 11-летнего мальчика, который находился в обрушившемся из-за происшедшего на итальянском острове Искья землетрясения доме, передают во вторник местные СМИ.

Как отмечают издания, ребенок находился под завалами на протяжении 13 часов после землетрясения.

Ранее также были спасены два его брата - одному из них семь месяцев, второму - восемь лет.

Как сообщалось, на острове, расположенном в Неаполитанском заливе, произошло землетрясение магнитудой 4 на глубине в примерно 5 км.

Власти эвакуировали один отель и часть здания местной больницы. Десятки домов разрушены, многие жители острова провели ночь на улице.

По последним данным, два человека погибли, порядка 40 ранены. Около 2,6 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.