Контракт с Турцией по С-400 еще не вступил в силу - глава Рособоронэкспорта

Россия и Турция продолжают работу над контрактом на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава "Роборонэкспорта" Александр Михеев.
"Еще не вступил в силу", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о работе над контрактом.
"Стараемся" - добавил А.Михеев.
В конце июля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что переговоры по поставкам Анкаре С-400 близятся к концу.
"Переговоры близятся к концу. Это я могу четко констатировать. Осталось прояснить незначительные моменты, касающиеся договора. Однако в общих чертах договоренность уже оформилась", - сказал И.Калын, которого цитировали турецкие СМИ.
Возможный контракт не предполагает производство С-400 на территории Турции, сказал в июле на авиасалоне "МАКС" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Технические вопросы завершены, но необходимо решить чисто административные вопросы, которые с одной стороны должно решить правительство Турции, чтобы контракт вступил в силу, с другой стороны, мы тоже должны это сделать. Ну и вопрос финансовый", - сказал глава "Ростеха".
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить ЗРС С-400 за $2,5 млрд.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.
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