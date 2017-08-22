США готовы помочь Грузии в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье - посол

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Тбилиси в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье, заявил во вторник журналистам посол США в Грузии Ян Келли.

"Мы со вчерашнего дня имеем тесный контакт с правительством Грузии. Ситуация сложная. В ликвидации огня участвуют очень много пожарных. Мы, как партнеры Грузии, хотим оказать свою помощь в ликвидации пожара. Мы направили дополнительную просьбу и связались в Германии с командованием американских военных в Европе и USAID для изучения возможностей оказания помощи", - сказал посол.

Он добавил, что американская сторона остается в тесном контакте с грузинским правительством.

В районе пожара работают три вертолета, один из которых прибыл из Азербайджана. Ожидают прибытия еще двух турецких вертолетов и противопожарного самолета.

По сообщениям грузинских СМИ, ситуация в зоне пожара в Боржомском ущелье обострилась в последние часы. Огонь вплотную подступил к жилым домам в селе Даба. На окраине села работают пожарные расчеты. Из-за сильного задымления местности вертолеты временно приостановили сброс воды с воздуха. Со своей стороны представители местных властей заявляют, что угрозы населенным пунктам нет.