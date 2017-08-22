Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 32° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 23° 32°

Регион 22.08.2017 20:00

США готовы помочь Грузии в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье - посол

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Тбилиси в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье, заявил во вторник журналистам посол США в Грузии Ян Келли.

"Мы со вчерашнего дня имеем тесный контакт с правительством Грузии. Ситуация сложная. В ликвидации огня участвуют очень много пожарных. Мы, как партнеры Грузии, хотим оказать свою помощь в ликвидации пожара. Мы направили дополнительную просьбу и связались в Германии с командованием американских военных в Европе и USAID для изучения возможностей оказания помощи", - сказал посол.

Он добавил, что американская сторона остается в тесном контакте с грузинским правительством.

В районе пожара работают три вертолета, один из которых прибыл из Азербайджана. Ожидают прибытия еще двух турецких вертолетов и противопожарного самолета.

По сообщениям грузинских СМИ, ситуация в зоне пожара в Боржомском ущелье обострилась в последние часы. Огонь вплотную подступил к жилым домам в селе Даба. На окраине села работают пожарные расчеты. Из-за сильного задымления местности вертолеты временно приостановили сброс воды с воздуха. Со своей стороны представители местных властей заявляют, что угрозы населенным пунктам нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЖАР, США, ПОСОЛ


Похожие новости


Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке Около 70 магазинов с дорогими товарами сгорели на рынке в грузинском Поти В Тбилиси сгорел "Цыганский рынок", торговцы уверены в поджоге В Тбилиси горела фабрика, где шили форму для Минобороны Грузии, один человек пострадал Пожар в торговом центре в пригороде Тбилиси уничтожил 26 магазинов и склады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]