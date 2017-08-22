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Дальнее зарубежье 22.08.2017 20:14

В вопросе о "Северном потоке 2" необходимо следовать правовым нормам ЕС - президент Германии

Вопрос о строительстве газопровода "Северный поток 2" следует рассматривать в общеевропейском контексте, и он должен отвечать правовым нормам ЕС, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

"Предлагаю рассмотреть этот вопрос в более широком плане, или общеевропейском контексте. Когда мы говорим об инфраструктуре, то совершенно ясно, что нужно следовать правовым нормам ЕС и соответствовать им", - сказал президент ФРГ во вторник на пресс-конференции в Таллине.

Он отметил, что знает о критическом отношении к проекту в некоторых странах, в том числе государствах Балтии.

"Но интересам Германии отвечает, чтобы со стороны Европейского союза ему была дано правовое подтверждение, что он отвечает правовым нормам, и, разумеется, мы не можем делать ничего, противоречащего этим нормам", - подчеркнул президент ФРГ.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), в свою очередь, отметила, что Эстония как нынешний председатель Европейского союза запросила у стран ЕС мандат на переговоры по концепции "Северного потока 2" и обсуждение в рабочей группе уже началось.

Она признала, что в отношении проекта имеются "разные взгляды".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]