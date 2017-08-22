ЦБ Таиланда пытается ограничить валютные спекуляции после резкого укрепления бата

Банк Таиланда во вторник попытался ограничить спекуляции на валютном рынке, затребовав у коммерческих банков дополнительную информацию о сделках с участием иностранных трейдеров, пишет Financial Times.

ЦБ встревожен укреплением таиландского бата, который в этом году демонстрирует самый значительный подъем среди азиатских валют. В паре с долларом США бат подорожал с начала года на 7,8% и в понедельник достиг максимума за 27 месяцев.

При этом непосредственно перед публикацией заявления ЦБ во вторник курс нацвалюты снизился на 2,5% - до 33,265 бата/$1. В дальнейшем бат стабилизировался у 33,2/$1.

Ралли бата было связано как с общей слабостью доллара во многих парах, так и с улучшением ряда макропоказателей Таиланда, включая сальдо текущего счета платежного баланса.

Банк Таиланда также сообщил, что "рассматривает дополнительные меры для ограничения возможностей спекуляций с батом".