Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ может собраться 22 сентября в Вене

Следующее заседание министерского комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК может пройти 22 сентября в Вене, точная дата еще обсуждается, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, встреча технического мониторингового комитета может состояться 20 сентября.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.

Каждая из пяти стран-членов министерского комитета по мониторингу сокращения добычи назначает одного своего представителя в технический комитет, который участвует в конференциях ОПЕК и оказывает помощь соответствующим министрам. Технический комитет регулярно сотрудничает с секретариатом ОПЕК при подготовке ежемесячного доклада для министерского комитета и встречается на ежемесячной основе перед предоставлением доклада.