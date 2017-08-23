Бастовавшие грузчики в аэропорту Брюсселя возобновили работу, но пассажиров предупреждают о проблемах

Персонал багажной службы компании по обслуживанию аэропортов Swissport, бастовавший с утра вторника в международном аэропорту Брюсселя Завентем, одобрил достигнутое накануне его профсоюзными делегатами соглашение с дирекцией предприятия, объявили представители профсоюзов в среду.

"Все грузчики возобновили работу утром в среду", - приводит газета Le Soir слова официального представителя аэропорта Флоранс Мюлс.

"Ситуация будет понемногу входить в норму. Однако из-за того, что со вчерашнего дня мы накопили значительное отставание, проблемы продолжатся. Мы продолжаем советовать пассажирам брать с собой ручную кладь или брать ручную кладь помимо багажа (с необходимыми на первое время предметами - ИФ)" - отметила Ф.Мюлс.