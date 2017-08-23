ДПИ позволили предпринимателям в Азербайджане получить льготы на $30,5 млн

Документы о поощрении инвестиций (ДПИ) позволили предпринимателям в Азербайджане получить льготы на общую сумму $30,5 млн, говорится в сообщении министерства экономики.
«До сих пор 169 предпринимателей на основе выданных им документов о поощрении инвестиций получили 744 разрешения на импорт техники и оборудования на льготных условиях. Общая сумма этих льгот составила $30,5 млн», - сказано в сообщении.
В целом Минэкономики Азербайджана выдало ДПИ по инвестиционным проектам на общую сумму 1,6 млрд манатов.
«До сих пор министерство выдало 182 ДПИ 169 предпринимателям по проектам, предполагающим инвестирование 1,6 млрд манатов. 38% выданных ДПИ предусматривает проекты в сфере АПК, 62% - в промышленности», - отмечается в сообщении.
По оценкам Минэкономики, реализация этих проектов позволит создать более 11 тыс. новых рабочих мест.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
А.Ахундов
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