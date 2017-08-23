Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0003 RUR   0.0288 GBR   2.181 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 23° 33° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 21° 29°

Регион 23.08.2017 13:48

Глава Пентагона прибыл в Турцию на переговоры по сирийскому вопросу

Глава Пентагона Джим Мэттис прибыл с визитом в Анкару, где проведет переговоры с турецким руководством, сообщают западные СМИ.

Ожидается, что Дж.Мэттис встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром обороны страны Нуреттином Джаникли.

Основной темой переговоров, как ожидается, станет поддержка, оказываемая США действующим в Сирии курдским ополченцам. В Анкаре считают, что отряды народной самообороны сирийских курдов связаны с Рабочей партией Курдистана, которую турецкие власти рассматривают как террористическую.

Ранее на этой неделе глава Пентагона посетил Ирак с необъявленным визитом, где провел встречу с главой иракского Курдистана Масудом Барзани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, ПЕНТАГОН


Похожие новости


Турции в свое время не удалось договориться с США о закупке ракетных систем, пришлось начать переговоры с Москвой - Эрдоган США и Турция начали восстанавливать утраченное взаимное доверие - Тиллерсон США хотят совместно с Турцией обеспечивать энергобезопасность Европы США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ Президенты США и Турции в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Катара и борьбу с терроризмом - Белый дом Пентагон пообещал Турции вернуть после победы над ИГ все вооружение, поставленное курдам - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]