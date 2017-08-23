Глава Пентагона прибыл в Турцию на переговоры по сирийскому вопросу

Глава Пентагона Джим Мэттис прибыл с визитом в Анкару, где проведет переговоры с турецким руководством, сообщают западные СМИ.
Ожидается, что Дж.Мэттис встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром обороны страны Нуреттином Джаникли.
Основной темой переговоров, как ожидается, станет поддержка, оказываемая США действующим в Сирии курдским ополченцам. В Анкаре считают, что отряды народной самообороны сирийских курдов связаны с Рабочей партией Курдистана, которую турецкие власти рассматривают как террористическую.
Ранее на этой неделе глава Пентагона посетил Ирак с необъявленным визитом, где провел встречу с главой иракского Курдистана Масудом Барзани.
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