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Дальнее зарубежье 23.08.2017 14:16

Китай увидел признаки ослабления напряженности ситуации с КНДР, осудил американские санкции

В МИД Китая считают, что напряженность на Корейском полуострове снизилась после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности проведения переговоров с КНДР в ближайшем будущем, сообщила в среду на брифинге представитель ведомства Хуа Чуньин.

По ее словам, ситуация на Корейском полуострове улучшилась благодаря усилиям различных сторон, хотя и сейчас эта проблема остается очень трудной и деликатной.

Также Пекин заявил, что новые американские санкции, затрагивающие китайские компании, которые связаны с КНДР, не помогут взаимодействию США и КНР по ядерной проблеме в Северной Корее.

"Подобные действия США не помогут ни решению проблемы, ни установлению взаимного доверия и сотрудничества с Китаем. Мы призываем американскую сторону прекратить эти неверные действия и исправить их", - заявила Хуа Чуньин.

Накануне Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]