Посол Судана попрощался с главой МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Судана Мухаммеда Элиаса Мухаммед Аль-Хагга в связи с завершением его дипломатической деятельности в Баку.

По сообщению пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Суданом, в том числе в рамках международных организаций.

Ф.Исазаде