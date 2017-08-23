Посол Судана попрощался с главой МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Судана Мухаммеда Элиаса Мухаммед Аль-Хагга в связи с завершением его дипломатической деятельности в Баку.
По сообщению пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Суданом, в том числе в рамках международных организаций.
Ф.Исазаде
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