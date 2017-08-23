Ураган разрушил почти всю инфраструктуру курортного поселка Уреки на черноморском побережье Грузии

Сильный ливень с ураганом, обрушившиеся в ночь на среду на черноморское побережье Грузии, нанесли серьезный ущерб курортным поселкам Уреки и Шекветили, находящимся на территории Озургетского муниципалитета (регион Гурия).

Как сообщают грузинские СМИ, особенно пострадал Уреки, где стихия разрушила практически всю инфраструктуру. На месте с утра мобилизованы спасательные и муниципальные службы, приступившие к очистительным работам, представители местных властей, которые подсчитывают нанесенный ущерб.

Ураган повалил деревья и сорвал крыши со зданий, повредил автомобили и линии электропередачи, а ливень затопил улицы поселка, дворы и первые этажи жилых домов, полностью парализовал движение транспорта как на въезде, так и на выезде из Уреки.

"Сильный дождь и ураган нанесли серьезный ущерб. Для ликвидации последствий стихии создан оперативный штаб. На месте мобилизованы все службы. Мы пытаемся справиться с возникшими проблемами", - заявил журналистам глава администрации Озургетского муниципалитета Мераб Чануквадзе.

По его словам, аналогичная ситуация в соседнем поселке Шекветили, которому стихия также нанесла большой ущерб.

Поселок Уреки является одним из самых популярных приморских курортов Грузии, который знаменит своими пляжами с магнитными песками, привлекающими сюда отдыхающих, особенно с детьми, из многих стран.