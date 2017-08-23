Принципиальные договоренности о поставке российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию есть, но контракт не пока заключен, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Идет согласование проекта. Мы еще окончательных договоренностей не достигли. Принципиальные (договоренности) есть, но есть вопросы для окончательного согласования", - сказал А.Михеев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он назвал ЗРС С-400 мировым лидером в своем классе среди систем подобного типа.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.