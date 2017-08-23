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Дальнее зарубежье 23.08.2017 19:02

На улице Рамбла в Барселоне появится монумент в память о жертвах теракта

На пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны появится мемориал жертвам теракта, сообщил в среду советник министерства внутренних дел Каталонии Хоаким Форн.

По его словам, которые приводит газета "Паис", "художественный образ этого мемориала будет создан при участии пострадавших в результате теракта, тех, кто работает на этой улице и тех, кто живет поблизости".

Кроме того, каталонские власти планируют увеличить количество полицейских на центральных улицах города, а также установить больше ограждений для проезда автомобилей в местах большого скопления людей.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТЫ, МЕМОРИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]