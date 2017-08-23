На улице Рамбла в Барселоне появится монумент в память о жертвах теракта

На пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны появится мемориал жертвам теракта, сообщил в среду советник министерства внутренних дел Каталонии Хоаким Форн.
По его словам, которые приводит газета "Паис", "художественный образ этого мемориала будет создан при участии пострадавших в результате теракта, тех, кто работает на этой улице и тех, кто живет поблизости".
Кроме того, каталонские власти планируют увеличить количество полицейских на центральных улицах города, а также установить больше ограждений для проезда автомобилей в местах большого скопления людей.
В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.
Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.
Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.
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