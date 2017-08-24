Армения выводит из эксплуатации энергоблок N1 своей АЭС, не работающий с 1989г

Армения официально выводит из эксплуатации энергоблок N1 АЭС, который остановлен с 1989 года.

Как сообщается на сайте правительства Армении, на заседании в четверг оно одобрило проект решения о выводе из эксплуатации энергоблока N1.

Армянская АЭС введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения.

Второй блок мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Согласно решению правительства Армении, в 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго энергоблока.

Россия и Армения 20 декабря 2014 года подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС, а 5 февраля 2015 года - о предоставлении Армении экспортного госкредита на финансирование работ по продлению в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Ранее в Минэнерго Армении сообщили, что первый этап поставок оборудования, необходимого для продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, начнется в ноябре.