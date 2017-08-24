Порошенко утверждает, что в Донбассе находится около 3 тыс. российских военных

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса находится около 3 тысяч российских военнослужащих.

"Наша разведка подтверждает, что минимальный уровень войск Российской Федерации на оккупированной территории - приблизительно 3 тысячи", - сказал П.Порошенко журналистам после переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в четверг в Киеве.

Он также отметил, что общее количество вооруженных лиц на неподконтрольных территориях Донбасса - 39 тыс. человек. По утверждению президента, в их числе российский спецназ и другие регулярные военнослужащие российской армии.

П.Порошенко вновь заявил, что ожидает от России выполнения компонента безопасности Минских соглашений, в том числе вывода своих войск и вооружения и освобождения украинских заложников.

В Москве на разных уровнях неоднократно заявляли, что российских войск на территории Украины нет.