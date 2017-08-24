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СНГ 24.08.2017 17:02

Порошенко утверждает, что в Донбассе находится около 3 тыс. российских военных

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса находится около 3 тысяч российских военнослужащих.

"Наша разведка подтверждает, что минимальный уровень войск Российской Федерации на оккупированной территории - приблизительно 3 тысячи", - сказал П.Порошенко журналистам после переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в четверг в Киеве.

Он также отметил, что общее количество вооруженных лиц на неподконтрольных территориях Донбасса - 39 тыс. человек. По утверждению президента, в их числе российский спецназ и другие регулярные военнослужащие российской армии.

П.Порошенко вновь заявил, что ожидает от России выполнения компонента безопасности Минских соглашений, в том числе вывода своих войск и вооружения и освобождения украинских заложников.

В Москве на разных уровнях неоднократно заявляли, что российских войск на территории Украины нет.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДОНБАСС, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]