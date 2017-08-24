Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0075 RUR   0.0288 GBR   2.175 TRY   0.4887

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 23° 32° 26 Авг 21° 29° 27 Авг 21° 30°

СНГ 24.08.2017 17:54

Число пострадавших от взрыва в центре Киева увеличилось до трех человек

Число пострадавших от взрыва на улице Грушевского в центре Киева увеличилось до трех человек, сообщили агентству в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

"Получена информация из больницы о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг днем на улице Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.

В СНБО не исключают версию теракта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Кличко вновь победил на выборах мэра Киева с 66,5% голосов - предварительные данные обработки 100% протоколов Перед украинской Радой митингуют противники принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации В Киеве заявляют о гибели четырех украинских военных в Донбассе за сутки Терещук снова возглавляет киевскую милицию ОБСЕ сообщает о встрече представителей контактной группы в Киеве накануне консультаций в Минске Киев не может своевременно выплатить зарплату бюджетникам - мэр Кличко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]