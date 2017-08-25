Пропавших в тайге пятерых детей ищут в Туве

Для поисков пропавших в Тандинском районе Тувы пятерых детей поисковая группировка будет значительно увеличена, сообщает в пятницу пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.
"Дополнительный людской ресурс привлекает местная администрация. В самое ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Авиационная техника будет непосредственно занята в поисковых работах.
Для поиска детей также используются пять беспилотников.
Как сообщалось, пятеро детей возрастом 10-14 лет накануне самовольно ушли за кедровыми шишками и не вернулись.
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