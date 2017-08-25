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СНГ 25.08.2017 09:16

Пропавших в тайге пятерых детей ищут в Туве

Для поисков пропавших в Тандинском районе Тувы пятерых детей поисковая группировка будет значительно увеличена, сообщает в пятницу пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Дополнительный людской ресурс привлекает местная администрация. В самое ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Авиационная техника будет непосредственно занята в поисковых работах.

Для поиска детей также используются пять беспилотников.

Как сообщалось, пятеро детей возрастом 10-14 лет накануне самовольно ушли за кедровыми шишками и не вернулись.

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Тэги: РОССИЯ, ТУВА, ДЕТИ, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]