Пропавших в тайге пятерых детей ищут в Туве

Для поисков пропавших в Тандинском районе Тувы пятерых детей поисковая группировка будет значительно увеличена, сообщает в пятницу пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Дополнительный людской ресурс привлекает местная администрация. В самое ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Авиационная техника будет непосредственно занята в поисковых работах.

Для поиска детей также используются пять беспилотников.

Как сообщалось, пятеро детей возрастом 10-14 лет накануне самовольно ушли за кедровыми шишками и не вернулись.