Ирак заявил об освобождении центра города Талль-Афар от боевиков ИГ

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль центр города Талль-Афар в рамках кампании против боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщают в субботу западные СМИ.

В частности, от боевиков освобождена цитадель эпохи османского владычества в исторической части Талль-Афара. По словам командующего генерала Абдуламира Яраллы, военные водрузили флаг Ирака над цитаделью.

Активный штурм позиций боевиков в городе проходит седьмой день.

Талль-Афар, в котором до захвата ИГ проживали примерно 200 тыс. человек, неоднократно становился полем столкновений между суннитами и шиитами в период после вторжения США в 2003 году. Город расположен в 80 км к западу от ранее освобожденного от террористов Мосула. Он считается стратегическим пунктом.