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Дальнее зарубежье 26.08.2017 13:41

Ирак заявил об освобождении центра города Талль-Афар от боевиков ИГ

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль центр города Талль-Афар в рамках кампании против боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщают в субботу западные СМИ.

В частности, от боевиков освобождена цитадель эпохи османского владычества в исторической части Талль-Афара. По словам командующего генерала Абдуламира Яраллы, военные водрузили флаг Ирака над цитаделью.

Активный штурм позиций боевиков в городе проходит седьмой день.

Талль-Афар, в котором до захвата ИГ проживали примерно 200 тыс. человек, неоднократно становился полем столкновений между суннитами и шиитами в период после вторжения США в 2003 году. Город расположен в 80 км к западу от ранее освобожденного от террористов Мосула. Он считается стратегическим пунктом.

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Тэги: ИРАК, ИГ, ГОРОД, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]