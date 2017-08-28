Пожар на месторождении в ХМАО, длившийся более двух недель, ликвидирован - компания

Пожар на скважине Ван-Еганского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ликвидирован, идут техработы, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" представитель АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие".
"В субботу, 26 августа, был ликвидирован факел (возгорания - ИФ). В данный момент там проходят инженерно-технические работы", - отметил собеседник агентства.
По ее словам, динамика у семи пострадавших в результате пожара - положительная.
Ранее сообщалось, что два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, а пять - удовлетворительном. Все с положительной динамикой.
Пожар на скважине Ван-Еганского месторождения (разрабатывает "дочка" "Роснефти" - АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие") начался 10 августа при подъеме оборудования подрядной организацией "Роснефти" - ООО "Интегра-Бурение".
В результате ЧП травмы получили восемь человек. Все они - граждане Украины, в Югре работают вахтовым методом. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшее медучреждение в городе Радужный, а после - в Сургутскую клиническую городскую больницу. 21 августа один из пострадавших - мужчина 35 лет - скончался.
Из-за пожара произошло обрушение буровой вышки. Добыча на скважине при этом велась в штатном режиме.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху может состояться 8 сентября в Москве
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 122 раза - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 10 пострадали - МВД
Неразорвавшиеся боеприпасы на военном складе в Азербайджане не угрожают жизни местного населения - Минобороны
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Микроавтобус врезался в скалу в Дагестане, пострадали 13 человек
Двое полицейских стали жертвами перестрелки в Каспийске, убиты двое нападавших
Президент Кореи потребовал от военных быть готовыми к "наступательной стратегии" против КНДР в случае неприемлемых действий Пхеньяна
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»