Пожар на месторождении в ХМАО, длившийся более двух недель, ликвидирован - компания

Пожар на скважине Ван-Еганского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ликвидирован, идут техработы, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" представитель АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие".

"В субботу, 26 августа, был ликвидирован факел (возгорания - ИФ). В данный момент там проходят инженерно-технические работы", - отметил собеседник агентства.

По ее словам, динамика у семи пострадавших в результате пожара - положительная.

Ранее сообщалось, что два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, а пять - удовлетворительном. Все с положительной динамикой.

Пожар на скважине Ван-Еганского месторождения (разрабатывает "дочка" "Роснефти" - АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие") начался 10 августа при подъеме оборудования подрядной организацией "Роснефти" - ООО "Интегра-Бурение".

В результате ЧП травмы получили восемь человек. Все они - граждане Украины, в Югре работают вахтовым методом. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшее медучреждение в городе Радужный, а после - в Сургутскую клиническую городскую больницу. 21 августа один из пострадавших - мужчина 35 лет - скончался.

Из-за пожара произошло обрушение буровой вышки. Добыча на скважине при этом велась в штатном режиме.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).