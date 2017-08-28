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ТЭК 28.08.2017 12:47

Азербайджан в I-ом полугодии увеличил экспорт электроэнергии в 3,5 раза, импорт сократил на 5%

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года экспортировал 584 млн 427,36 тыс. кВт/час на сумму $25 млн 98,74 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве Азербайджана.

«В январе-июне 2017 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 584 млн 427,36 тыс. кВт/час. В I-ом полугодии 2016 года Азербайджан экспортировал 166 млн 595,5 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $7 млн 249,19 тыс. Таким образом, в аналогичный период 2017 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана увеличился в 3,5 раза в количественном и в 3,4 раза в стоимостном выражении», -отметили в правительстве.

В общем объеме экспорта в Россию было экспортировано 55 млн 833,93 тыс. кВт/час электроэнергии, в Грузию – 513 млн 294,42 тыс. кВт/час, в Иран – 15 млн 299 тыс. кВт/час.

Импорт электроэнергии в Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года составил 45 млн 178,9 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $1 млн 828,72 тыс. В I-ом полугодии 2016 года объем импорта электроэнергии в страну составил 47 млн 724,08 тыс. кВт/час на сумму $1 млн 946,21 тыс. Таким образом, в отчетный период 2017 года импорт электроэнергии в Азербайджан в количественном выражении сократился на 5,4%, в стоимостном – на 6,1%.

По данным правительства, в I-ом полугодии 2017 года Азербайджан импортировал электроэнергию из России в объеме 31 млн 994,51 тыс. кВт/час, из Грузии – 157,9 тыс. кВт/час и из Ирана – в объеме 13 млн 26,5 тыс. кВт/час.

В 2016 году импорт электроэнергии из Азербайджана составил 110 млн 787,38 тыс. кВт/час, экспорт – 646 млн 757,88 тыс. кВт/час.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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