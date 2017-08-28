ФРГ в рамках борьбы с нелегальной миграцией поможет египтянам с работой и обучением

Германия и Египет приняли решение, направленное на уменьшение потока нелегальных иммигрантов в Германию из этой североафриканской страны, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Это решение является частью германской программы по борьбе с причинами нелегальной иммиграции.
В соответствии с этим решением Германия намерена предоставить Египту ресурсы для реализации программ, направленных на поиск работы для египтян, а также возможностей для обучения египетских граждан в Германии.
Германия также поможет Египту в улучшении условий для сирийских беженцев и других вынужденных переселенцев, проживающих в стране.
Кроме того, две страны обязались бороться с контрабандистами, переправляющими людей через Средиземное море в Европу.
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