ФРГ в рамках борьбы с нелегальной миграцией поможет египтянам с работой и обучением

Германия и Египет приняли решение, направленное на уменьшение потока нелегальных иммигрантов в Германию из этой североафриканской страны, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Это решение является частью германской программы по борьбе с причинами нелегальной иммиграции.

В соответствии с этим решением Германия намерена предоставить Египту ресурсы для реализации программ, направленных на поиск работы для египтян, а также возможностей для обучения египетских граждан в Германии.

Германия также поможет Египту в улучшении условий для сирийских беженцев и других вынужденных переселенцев, проживающих в стране.

Кроме того, две страны обязались бороться с контрабандистами, переправляющими людей через Средиземное море в Европу.