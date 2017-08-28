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Дальнее зарубежье 28.08.2017 15:16

ФРГ в рамках борьбы с нелегальной миграцией поможет египтянам с работой и обучением

Германия и Египет приняли решение, направленное на уменьшение потока нелегальных иммигрантов в Германию из этой североафриканской страны, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Это решение является частью германской программы по борьбе с причинами нелегальной иммиграции.

В соответствии с этим решением Германия намерена предоставить Египту ресурсы для реализации программ, направленных на поиск работы для египтян, а также возможностей для обучения египетских граждан в Германии.

Германия также поможет Египту в улучшении условий для сирийских беженцев и других вынужденных переселенцев, проживающих в стране.

Кроме того, две страны обязались бороться с контрабандистами, переправляющими людей через Средиземное море в Европу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕГИПЕТ, ИММИГРАНТЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]