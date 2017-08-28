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Дальнее зарубежье 28.08.2017 17:12

ЕС вложит 145 млн евро в модернизацию железных дорог Хорватии - Еврокомиссия

Евросоюз инвестирует 145 млн евро из Фонда сплочения в улучшение железнодорожного сообщения между хорватскими городами Крижевцы в северной части страны и Дуго село близ Загреба, сообщила в понедельник пресс-служба Европейской комиссии.

"ЕС финансирует улучшение сообщения в самой Хорватии, а также с ее соседями в рамках стратегической общеевропейской сети. Этот проект, который способствует чистому транспорту в стране, будет прямым вкладом в хорватский экономический рост, облегчая перевозки товаров и туризм", - заявила член Еврокомиссии по региональной политике Корина Крецу.

Новый отрезок железнодорожных путей станет частью средиземноморского коридора Трансъевропейской транспортной сети, которая свяжет Хорватию с ее венгерскими и словенскими соседями и соединит Европу с юга на восток от Испании до украинской границы.

Этот проект, отмечают в Еврокомиссии, включает обновление и добавление путей между двумя городами, работы по модернизации вокзалов, систем телекоммуникаций и сигнализации, а также строительство сопутствующих дорожных инфраструктур - мостов, туннелей и подъездных дорог, обеспечивающих лучший доступ к железнодорожной сети.

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Тэги: ЕС, ХОРВАТИЯ, ЖЕЛДОРОГИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]