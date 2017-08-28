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ТЭК 28.08.2017 16:57

BP-Azerbaijan возобновила добычу газа с платформы на месторождении Шах-Дениз после профилактики

Компания BP-Azerbaijan возобновила добычу газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз после проведения профилактических работ на добывающей платформе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan.

«Добыча газа и конденсата с месторождения шах-Дениз была приостановлена 14 августа сроком на 14 дней для проведения профилактических работ на добывающей платформе. Эти работы успешно завершены, и добыча газа и конденсата с платформы была возобновлена в пятницу. С сегодняшнего дня и платформа и объекты, действующие на Сангачальском терминале в рамках проекта «Шах-Дениз», работают на полную мощность», - отметили в компании.

По данным компании, возобновлен и экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в Грузию и Турцию по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ).

Как сообщалось, профилактические работы были проведены как на добывающей платформе, так и на установках Сангачальского терминала по приему и экспорту газа с месторождения Шах-Дениз, и на газопроводе ЮКТМ.

В настоящее время максимальная мощность существующей добывающей системы на месторождении Шах-Дениз составляет 30 млн кубометров газа в сутки или 10,9 млрд кубометров в год. В I-ом полугодии 2017 года BP-Azerbaijan в добыла с месторождения Шах-Дениз 5,4 млрд кубометров газа и 1,2 млн тонн конденсата.

В 2016 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз составила 10,7 млрд кубометров газа, конденсата - 2,5 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 стоимостью в $4,1 млрд.

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ДОБЫЧА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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