На севере Таджикистана после 19 дней поиска обнаружены тела четверых граждан, утонувших в реке Зеравшан, в том числе тело заместителя начальника отдела МВД Айнинского района Рамазона Мухаммадзода.

Источник в местных органах власти сообщил СМИ, что автомашина офицера милиции и его пассажиров была найдена в нескольких метрах от места дорожной аварии после того, как к поискам, помимо сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, подключились местные жители.

Ранее начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджаони Эмомали сообщил "Интерфаксу", что 9 августа офицер, которого за несколько дней до этого назначили на должность заместителя начальника ОМВД Айни, на собственной автомашине направлялся на новое место службы, но погиб в дорожной аварии на высокогорной автомагистрали "Душанбе-Худжанд" вблизи села Пете Айнинского района.

"Автомашина марки "Мерседес", принадлежавшая Рамазону Мухаммадзоде, опрокинулась в реку Зеравшан на территории Айнинского района. На берегу были найдены документы, принадлежащие ему", - сказал У.Эммали.

До назначения в ОМВД Айнинского района, Р.Мухаммадзода занимал должность заместителя начальника ОМВД Ховалингского района Хатлонской области, на юге Таджикистана.