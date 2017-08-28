Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 24° 33° 30 Авг 23° 32° 31 Авг 23° 34°

СНГ 28.08.2017 18:18

Упавший в реку "Мерседес" с телами офицера милиции и трех его пассажиров найден в Таджикистане

На севере Таджикистана после 19 дней поиска обнаружены тела четверых граждан, утонувших в реке Зеравшан, в том числе тело заместителя начальника отдела МВД Айнинского района Рамазона Мухаммадзода.

Источник в местных органах власти сообщил СМИ, что автомашина офицера милиции и его пассажиров была найдена в нескольких метрах от места дорожной аварии после того, как к поискам, помимо сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, подключились местные жители.

Ранее начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджаони Эмомали сообщил "Интерфаксу", что 9 августа офицер, которого за несколько дней до этого назначили на должность заместителя начальника ОМВД Айни, на собственной автомашине направлялся на новое место службы, но погиб в дорожной аварии на высокогорной автомагистрали "Душанбе-Худжанд" вблизи села Пете Айнинского района.

"Автомашина марки "Мерседес", принадлежавшая Рамазону Мухаммадзоде, опрокинулась в реку Зеравшан на территории Айнинского района. На берегу были найдены документы, принадлежащие ему", - сказал У.Эммали.

До назначения в ОМВД Айнинского района, Р.Мухаммадзода занимал должность заместителя начальника ОМВД Ховалингского района Хатлонской области, на юге Таджикистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОФИЦЕР, ДТП, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Командир таджикского ОМОНа, возможно, воюет в Сирии на стороне ИГ - источники

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]