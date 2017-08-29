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Регион 29.08.2017 10:00

Минэкономики Казахстана ожидает в 2017г рост ВВП до 3,4%

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП по итогам 2017 года до 3,4%, сообщил глава министерства Тимур Сулейменов.

"По итогам 2017 года мы ожидаем рост экономики на уровне 3,4%", - сказал Т.Сулейменов на заседании правительства во вторник.

"С начала текущего года наблюдается улучшение экономической активности, рост ВВП за 7 месяцев составил 4%", - сообщил также Т.Сулейменов.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%, добавил министр.

Номинальный ВВП вырастет с 55 трлн 906,2 млрд тенге в 2018 году до 75 трлн 875,4 млрд тенге в 2022 году.

ВВП на душу населения составит $9 тыс. в 2018 году и увеличится до $11,7 тыс. в 2022 году.

Национальный банк сохраняет целевой коридор годовой инфляции в пределах 5-7% в 2018 году, 4-6% - в 2019 году, с последующим снижением до 3-4% в 2020-2022 годах.

В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%. Правительство ранее прогнозировало рост экономики по итогам 2017 года на 2,5%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВП, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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