Минэкономики Казахстана ожидает в 2017г рост ВВП до 3,4%

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП по итогам 2017 года до 3,4%, сообщил глава министерства Тимур Сулейменов.
"По итогам 2017 года мы ожидаем рост экономики на уровне 3,4%", - сказал Т.Сулейменов на заседании правительства во вторник.
"С начала текущего года наблюдается улучшение экономической активности, рост ВВП за 7 месяцев составил 4%", - сообщил также Т.Сулейменов.
Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%, добавил министр.
Номинальный ВВП вырастет с 55 трлн 906,2 млрд тенге в 2018 году до 75 трлн 875,4 млрд тенге в 2022 году.
ВВП на душу населения составит $9 тыс. в 2018 году и увеличится до $11,7 тыс. в 2022 году.
Национальный банк сохраняет целевой коридор годовой инфляции в пределах 5-7% в 2018 году, 4-6% - в 2019 году, с последующим снижением до 3-4% в 2020-2022 годах.
В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%. Правительство ранее прогнозировало рост экономики по итогам 2017 года на 2,5%.
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