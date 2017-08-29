Audi с 1 сентября заменит больше половины членов правления

Германская автомобилестроительная компания Audi AG, которая входит в концерн Volkswagen, планирует заменить более половины членов правления после дизельного скандала.

Как говорится в сообщении Audi, с 1 сентября в составе правления поменяются четверо из семи членов.

Вместе с тем гендиректор Руперт Штадлер останется на своем посту до 2022 года.

"Audi недавно прошла сложный этап, но у нее есть все предпосылки для успешной работы в мире транспорта будущего", - заявил гендиректор Volkswagen и глава наблюдательного совета Audi Маттиас Мюллер.