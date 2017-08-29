Евро поднялся выше важной психологической отметки $1,20 впервые с января 2015г

Евро во вторник преодолел важную психологическую отметку $1,2000 за евро впервые с января 2015 года на фоне усиления геополитической напряженности вокруг КНДР и последствий урагана "Харви" в США.
К 11:20 евро стоил $1,2030 по сравнению с $1,1979 на закрытие североамериканского рынка в понедельник, когда доллар подешевел к единой валюте на 0,5%.
Единая валюта дорожает третью сессию подряд, инвесторы скупают ее в том числе и в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе: предполагается, что ЦБ еврозоны может пересмотреть денежно-кредитную политику в сторону ужесточения.
С точки зрения технического анализа следующей важной отметкой для евро является $1,2167, так как выход на этот уровень позволит евро сократить падение с 2014 года на 50%.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Полиция Баку задержала ранее судимого мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи
Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Надо понимать, что Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО - Юнкер
Учения с участием военных НАТО пройдут в Грузии в начале сентября - Минобороны Грузии
Иранские паломники прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа на фоне оттепели в отношениях между странами
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»