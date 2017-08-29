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Финансы 29.08.2017 11:26

Евро поднялся выше важной психологической отметки $1,20 впервые с января 2015г

Евро во вторник преодолел важную психологическую отметку $1,2000 за евро впервые с января 2015 года на фоне усиления геополитической напряженности вокруг КНДР и последствий урагана "Харви" в США.

К 11:20 евро стоил $1,2030 по сравнению с $1,1979 на закрытие североамериканского рынка в понедельник, когда доллар подешевел к единой валюте на 0,5%.

Единая валюта дорожает третью сессию подряд, инвесторы скупают ее в том числе и в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе: предполагается, что ЦБ еврозоны может пересмотреть денежно-кредитную политику в сторону ужесточения.

С точки зрения технического анализа следующей важной отметкой для евро является $1,2167, так как выход на этот уровень позволит евро сократить падение с 2014 года на 50%.

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Тэги: МИР, ДОЛЛАР, ЕВРО, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]