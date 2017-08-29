Туристический автобус рухнул с автострады под Каиром: 14 погибших, свыше 40 раненых

По меньшей мере 14 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, которое произошло в Египте на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Еще 42 человека получили травмы.
По данным АП, автобус, перевозивший 62 пассажира, столкнулся с пикапом, после чего автобус съехал с автострады и упал на дорогу, которая проходила внизу.
Агентство отмечает, что автобус принадлежал туристическому агентству. Однако в Египте существует практика сдавать в аренду туристические автобусы для междугородних перевозок в "мертвый сезон" туристической отрасли, уточняет АП.
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