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Дальнее зарубежье 29.08.2017 11:43

Туристический автобус рухнул с автострады под Каиром: 14 погибших, свыше 40 раненых

По меньшей мере 14 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, которое произошло в Египте на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Еще 42 человека получили травмы.

По данным АП, автобус, перевозивший 62 пассажира, столкнулся с пикапом, после чего автобус съехал с автострады и упал на дорогу, которая проходила внизу.

Агентство отмечает, что автобус принадлежал туристическому агентству. Однако в Египте существует практика сдавать в аренду туристические автобусы для междугородних перевозок в "мертвый сезон" туристической отрасли, уточняет АП.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]