Турция удаляется гигантскими шагами от Европы - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что режим Реджепа Тайипа Эрдогана сам подает сигналы к прекращению переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

"Турция удаляется гигантскими шагами от Европы. Вопрос в том, должны ли мы положить конец переговорам с Турцией. Это чисто теоретический вопрос. В любом случае, сейчас нет переговоров", - сказал глава Еврокомиссии, выступая во вторник в Брюсселе на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС.

"Я подозреваю, что Эрдоган, с которым я всегда поддерживал дружеские отношения и с которым у меня и сейчас хорошие отношения, хочет, чтобы Европа сказала, что она желает прекратить переговоры, с целью возложить ответственность за это только на Европейский союз, а не на Турцию", - продолжил Ж.-К.Юнкер.

По его мнению, Евросоюз должен дать понять Турции, что это именно "система Эрдогана делает невозможным вступление Турции в Европейский союз".

Полная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на турецкой стороне, добавил Ж.-К.Юнкер.