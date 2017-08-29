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Регион 29.08.2017 12:57

Турция удаляется гигантскими шагами от Европы - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что режим Реджепа Тайипа Эрдогана сам подает сигналы к прекращению переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

"Турция удаляется гигантскими шагами от Европы. Вопрос в том, должны ли мы положить конец переговорам с Турцией. Это чисто теоретический вопрос. В любом случае, сейчас нет переговоров", - сказал глава Еврокомиссии, выступая во вторник в Брюсселе на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС.

"Я подозреваю, что Эрдоган, с которым я всегда поддерживал дружеские отношения и с которым у меня и сейчас хорошие отношения, хочет, чтобы Европа сказала, что она желает прекратить переговоры, с целью возложить ответственность за это только на Европейский союз, а не на Турцию", - продолжил Ж.-К.Юнкер.

По его мнению, Евросоюз должен дать понять Турции, что это именно "система Эрдогана делает невозможным вступление Турции в Европейский союз".

Полная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на турецкой стороне, добавил Ж.-К.Юнкер.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]