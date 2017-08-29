В связи с приближением российско-белорусских военных учений "Запад-2017" США укрепляют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle ВВС США, подтвердили агентству BNS в Минобороны.

В конце июля президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во время предстоящих осенью учений "Запад-2017" США могут разместить в Литве семь истребителей.

"Мы ожидаем, что будет семь самолетов, что почти вдвое (больше обычного), в ближайшее время", - сказала она.

Обычно натовская миссия воздушной полиции осуществляется посредством размещения в Литве и Эстонии по четыре истребителя.

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.