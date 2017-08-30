Объединение таджикской молодежи заявило о готовности начать беспощадную борьбу с чуждыми нравами и обычаями

Молодежная общественная организация "Созандагони Ватан" ("Созидатели Родины") заявила о своей поддержке поправок, внесенных на днях по предложению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".
В заявлении организации, опубликованном в официальных СМИ Таджикистана, говорится, что принятые поправки направлены на защиту национальных и культурных ценностей, качественное улучшение жизни жителей страны, в особенности молодежи.
"С внесением изменений и дополнений в данный закон мы вошли в новую фазу социального развития, которую можно сравнить с культурной революцией. Для нас, молодых, наследников славной истории и высокой духовной культуры нации, требования данного закона стали важной духовной целью в деле национального самопознания, указателем светлого пути для стабильного будущего", - отмечают в организации.
"Сегодня наступило то время, когда с применением норм настоящего закона начать вести беспощадную борьбу со всякого рода преклонениями перед чуждыми явлениями, оказавшими свое отрицательное влияние на общество, семьи и одеяния, быть достойными доверия Лидера нации и населения страны", - говорится в заявлении.
"Мы всем своим существом и высоким чувством ответственности осознаем, что защита национального чувства и древних культурных традиций является важнейшим фактором непоколебимости независимости и прочности государства и нации. Поэтому мы ценой жизни защитим эти важные политические и культурные ценности, ни в коем случае не воспримем чуждые нравы и обычаи и какой бы то ни было ценой, никогда не дадим запятнать страницы славной истории благородной таджикской нации", - подчеркивают авторы заявления.
В нем говорится, что "на избранном пути, уважаемая молодежь страны, патриотический долг каждого из нас - внести достойный вклад в дело устранения и искоренения всякого рода преклонения перед чуждыми нам явлениями, мании считать себя более родовитым, благородного происхождения, чем основная масса, фанатизма, суеверия и упрямости, распри и интриг на почве расхождения, не совпадения культурных ценностей, излишества и раскольничества, и быть готовым к созидательному труду на благо прогресса независимого Таджикистана".
Закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" был принят 8 июня 2007 года. Он был призван упорядочить традиции, торжества и обряды "с учетом потребностей развития общества и направлен на защиту истинных ценностей национальной культуры и уважение к народным обычаям для повышения социального и экономического уровня жизни граждан".
Принятые на минувшей неделе поправки ужесточают ряд положений этого закона. В соответствии с ними будет запрещен ряд обрядов, другие мероприятия будут регламентированы по времени, составу частников и тратам на их проведение. За нарушение закона положены штрафы.
Как заявляла пресс-служба президента, "все эти меры предусматриваются с целью экономии средств родителей и предотвращения снижения уровня жизни народа".
Армянские депутаты готовы принять участие в конференции "Евронеста" в Баку
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября – посол
Курс манат/доллар на 31 августа - 1,7010 AZN/$1
Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent у $51,7 за баррель
Литовская ESO до 2025г направит 1,7 млрд евро в модернизацию электро- и газовых сетей
Бакинский Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте директора ИА «Туран»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Газовики Азербайджана с 1 сентября перейдут на усиленный режим работы в связи с праздником Гурбам-байрам
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
PASHA Bank Georgia стал спонсором СEO Lunch Tbilisi
В центре «Applab» был проведен интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»