Объединение таджикской молодежи заявило о готовности начать беспощадную борьбу с чуждыми нравами и обычаями

Молодежная общественная организация "Созандагони Ватан" ("Созидатели Родины") заявила о своей поддержке поправок, внесенных на днях по предложению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".

В заявлении организации, опубликованном в официальных СМИ Таджикистана, говорится, что принятые поправки направлены на защиту национальных и культурных ценностей, качественное улучшение жизни жителей страны, в особенности молодежи.

"С внесением изменений и дополнений в данный закон мы вошли в новую фазу социального развития, которую можно сравнить с культурной революцией. Для нас, молодых, наследников славной истории и высокой духовной культуры нации, требования данного закона стали важной духовной целью в деле национального самопознания, указателем светлого пути для стабильного будущего", - отмечают в организации.

"Сегодня наступило то время, когда с применением норм настоящего закона начать вести беспощадную борьбу со всякого рода преклонениями перед чуждыми явлениями, оказавшими свое отрицательное влияние на общество, семьи и одеяния, быть достойными доверия Лидера нации и населения страны", - говорится в заявлении.

"Мы всем своим существом и высоким чувством ответственности осознаем, что защита национального чувства и древних культурных традиций является важнейшим фактором непоколебимости независимости и прочности государства и нации. Поэтому мы ценой жизни защитим эти важные политические и культурные ценности, ни в коем случае не воспримем чуждые нравы и обычаи и какой бы то ни было ценой, никогда не дадим запятнать страницы славной истории благородной таджикской нации", - подчеркивают авторы заявления.

В нем говорится, что "на избранном пути, уважаемая молодежь страны, патриотический долг каждого из нас - внести достойный вклад в дело устранения и искоренения всякого рода преклонения перед чуждыми нам явлениями, мании считать себя более родовитым, благородного происхождения, чем основная масса, фанатизма, суеверия и упрямости, распри и интриг на почве расхождения, не совпадения культурных ценностей, излишества и раскольничества, и быть готовым к созидательному труду на благо прогресса независимого Таджикистана".

Закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" был принят 8 июня 2007 года. Он был призван упорядочить традиции, торжества и обряды "с учетом потребностей развития общества и направлен на защиту истинных ценностей национальной культуры и уважение к народным обычаям для повышения социального и экономического уровня жизни граждан".

Принятые на минувшей неделе поправки ужесточают ряд положений этого закона. В соответствии с ними будет запрещен ряд обрядов, другие мероприятия будут регламентированы по времени, составу частников и тратам на их проведение. За нарушение закона положены штрафы.

Как заявляла пресс-служба президента, "все эти меры предусматриваются с целью экономии средств родителей и предотвращения снижения уровня жизни народа".