Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Улюкаева

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья в среду.
А.Улюкаев отказался принимать участие в судебном заседании.
Защита экс-министра просила отменить постановление.
"Никаких доводов указывающих, что Улюкаев должен находиться под арестом, не были указаны. Постановление районного суда немотивированное. Прошу удовлетворить апелляционную жалобу", - сказала адвокат А.Улюкаев Лариса Каштанова.
Со своей стороны представитель прокуратуры Борис Непорожный просил оставить решение районного суда без изменений.
"Улюкаев свою вину не признал, он долго работал в правительстве и может повлиять на сотрудников Министерства экономического развития, которые на данный момент не допрошены в суде. Прошу в удовлетворении жалобы отказать", - сказал Б.Непорожный.
Ранее суд приступил к рассмотрению дела по существу. 1 сентября ожидается начало представления доказательств стороной обвинения.
В ходе предварительных слушаний 8 августа суд по ходатайству гособвинения продлил домашний арест А.Улюкаеву до 27 января 2018 года.
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