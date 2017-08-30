Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Улюкаева

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья в среду.

А.Улюкаев отказался принимать участие в судебном заседании.

Защита экс-министра просила отменить постановление.

"Никаких доводов указывающих, что Улюкаев должен находиться под арестом, не были указаны. Постановление районного суда немотивированное. Прошу удовлетворить апелляционную жалобу", - сказала адвокат А.Улюкаев Лариса Каштанова.

Со своей стороны представитель прокуратуры Борис Непорожный просил оставить решение районного суда без изменений.

"Улюкаев свою вину не признал, он долго работал в правительстве и может повлиять на сотрудников Министерства экономического развития, которые на данный момент не допрошены в суде. Прошу в удовлетворении жалобы отказать", - сказал Б.Непорожный.

Ранее суд приступил к рассмотрению дела по существу. 1 сентября ожидается начало представления доказательств стороной обвинения.

В ходе предварительных слушаний 8 августа суд по ходатайству гособвинения продлил домашний арест А.Улюкаеву до 27 января 2018 года.