Мусульмане начали совершать обряды хаджа в Мекке

Более 2 млн мусульманских паломников начали в среду путь из Мекки к горе Арафат в рамках исполнения обрядов хаджа, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабийя".
Хадж в этом году приходится на период с 30 августа по 4 сентября. Как ожидается, более 1,73 млн мусульман прибудут в Саудовскую Аравию из-за рубежа.
При этом власти Саудовской Аравии разрешили принять участие в хадже подданным Катара, с которым ранее этим летом государство разорвало дипломатические отношения. Кроме того, наследный принц Мохаммад бин Салман распорядился отправить в Доху свой самолет, чтобы за собственный счет доставить катарских паломников в Мекку.
Также в этом году разрешено побывать в Саудовской Аравии гражданам Ирана после того, как в 2016 году они оказались лишены такой возможности из-за напряженных отношений между Эр-Риядом и Тегераном. В 2016 году 64 тыс. иранских паломников-шиитов впервые почти за 30 лет не смогли совершить хадж в преимущественно суннитскую Саудовскую Аравию из-за того, что две страны не смогли договориться по вопросам безопасности и логистики.
В 2015 году в Саудовской Аравии в давке на хадже погибли 460 граждан Ирана. В следующем году после неудачных переговоров с Эр-Риядом власти Ирана приняли решение не отправлять иранских паломников в хадж.
Почти 400 тыс. человек было отказано в этом году в доступе к святым местам Мекки, поскольку у них не было соответствующих разрешений.
В прошлом году хадж совершили 1,86 млн паломников.
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